Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив Олександру Тупицькому у задоволенні його позовних вимог щодо визнання протиправними дій Національного агентства запобігання корупції щодо повної перевірки декларацій екссудді за 2020 рік.

Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

“На думку суду, позивачем не надано обґрунтованих підстав, які могли б поставити під сумнів початок проведення повної перевірки його декларацій. Зокрема, відповідно до положень Закону України “Про запобігання корупції”, Порядок здійснення повної перевірки декларації, поданої суддею, суддею Конституційного Суду України, моніторингу способу життя судді, судді КСУ визначається НАЗК за погодженням відповідно до Вищої ради правосуддя або зборів суддів КСУ.

При цьому, за відсутності узгодженого зборами суддів КСУ такого Порядку, перевірка НАЗК здійснюється у загальному порядку. Враховуючи викладене, суд відмовив позивачу у задоволенні його вимог”, – йдеться у повідомленні.

Тупицький просив Окружний адміністративний суд міста Києва визнати протиправними дії НАЗК щодо проведення повної перевірки його щорічної декларації за 2020 рік та утриматися від проведення відповідної перевірки до ухвали НАЗК за погодженням зі зборами суддів КСУ порядку здійснення такої перевірки.