Про це повідомляє британська агенція Reuters.
Гілейн Максвелл заарештували ще влітку 2020 року. Тоді їй інкримінували звинувачення в сексуальній торгівлі та змові з Джеффрі Епштейном з метою заманити постраждалих.
Відомо, що судовий процес тривав майже місяць і містив свідчення чотирьох жінок, які стверджували, що у 1990-х і на початку 2000-х років Максвелл залучала їх до сексу з Епштейном.
Фінансиста заарештували в липні 2019 року за організацію проституції, педофілію й торгівлю неповнолітніми. Згідно з офіційною версією, вже через місяць чоловік помер у тюремній камері, вчинивши самогубство.
Протягом 5 повних днів присяжні радилися, перед тим, як визнати Максвелл винною за п’ятьма з шести пунктів обвинувачення.
Її визнали невинною лише в спонуканні неповнолітньої до поїздки для участі в незаконних статевих актах. Тепер жінці загрожує до 65 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, що понад 500 гімнасток у США постраждали у дитинстві чи в підлітковому віці від сексуального насильства з боку колишнього лікаря збірної США з гімнастики Лоуренса Нассара – їм виплатять компенсацію в сумі 380 мільйонів доларів США.
- Також поліція Ріо-де-Жанейро під час обшуку у ймовірного педофіла виявила колекцію з більш ніж 8000 речей, пов’язаних з нацизмом.
- Раніше повідомлялося, що за 70 років священники французької католицької церкви зґвалтували понад 200 тисяч хлопчиків та дівчаток.