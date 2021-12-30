Про це повідомляє британська агенція Reuters.

Гілейн Максвелл заарештували ще влітку 2020 року. Тоді їй інкримінували звинувачення в сексуальній торгівлі та змові з Джеффрі Епштейном з метою заманити постраждалих.

Відомо, що судовий процес тривав майже місяць і містив свідчення чотирьох жінок, які стверджували, що у 1990-х і на початку 2000-х років Максвелл залучала їх до сексу з Епштейном.

Фінансиста заарештували в липні 2019 року за організацію проституції, педофілію й торгівлю неповнолітніми. Згідно з офіційною версією, вже через місяць чоловік помер у тюремній камері, вчинивши самогубство.

Протягом 5 повних днів присяжні радилися, перед тим, як визнати Максвелл винною за п’ятьма з шести пунктів обвинувачення.

Її визнали невинною лише в спонуканні неповнолітньої до поїздки для участі в незаконних статевих актах. Тепер жінці загрожує до 65 років позбавлення волі.