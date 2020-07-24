Печерський районний суд Києва ухвалив рішення закрити адміністративне провадження відносно президента України Володимира Зеленського. Воно стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані.

Відповідна постанова опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

Протокол про адміністративне порушення склав голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

Згідно з постановою суду, мова йшла про те, що в 2019 році Зеленський “не подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, які виникли внаслідок отримання доходу у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики на суму 2 млн 548 тис. 918 гривень”.

У суді дійшли висновку, що президент є суб’єктом, на якого поширюється дія закону “Про запобігання корупції”.

Однак, згідно зі статтею 105 Конституції України, він користується правом недоторканності на час виконання повноважень (проти нього не може бути відкрито кримінальну справу), а Основний закон має найвищу юридичну силу.

“Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути відкрито кримінальну справу”, – йдеться в постанові.

Суд також посилається на практику Європейського суду з прав людини.

“З огляду на положення ст.105 Конституції України… зазначеної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що відносно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складений протокол про адміністративне правопорушення… та він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності”, – наголошується в постанові.

З урахуванням цього суд дійшов висновку, що складений відносно Зеленського протокол не узгоджується з положеннями ст.105 Конституції України, а тому не може бути визнаний допустимим доказом.

У зв’язку з цим суд закрив адміністративне провадження проти президента “в зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення”.

Варто зазначити, що ще будучи кандидатом в президенти України Володимир Зеленський заявляв, що готовий піти у відставку, якщо хтось із його партнерів виявиться замішаний у корупційних схемах. Зеленський також пообіцяв добровільно піти у відставку, якщо колись порушить закон.

“Якщо я колись у житті порушу закон, я піду сам”, – заявив Зеленський.