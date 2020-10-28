Нацагентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування неправдивої інформації у двох суддів Конституційного Суду, які ухвалювали рішення щодо статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування.

Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

Як повідомлялося раніше, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування. Наразі текст рішення Конституційного Суду поки не оприлюднений, тож мотивація цього рішення невідома.

У деклараціях двох суддів КСУ — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого — НАЗК виявили ознаки декларування неправдивої інформації.

Так, у декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей. У декларації Ірини Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

“Це порушення статті 366–1 Кримінального кодексу України. Сьогодні судді голосували за визнання цієї статті неконституційною. Це свідчить про наявність у Ірини Завгородньої та Сергія Головатого конфлікту інтересів під час участі в прийнятті рішення. Закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов”, — заявили у НАЗК.

Голова НАЗК Олександр Новіков заявив, що участь вказаних суддів у розгляді цієї справи ставить під питання об’єктивність рішення КСУ.