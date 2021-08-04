Судді Верховного суду винесли догану за тривалий розгляд справи Гонгадзе

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула суддю Касаційного кримінального суду Станіслава Голубицького до дисциплінарної відповідальності й винесла йому сувору догану із позбавленням доплат до посадового окладу протягом трьох місяців.

Про це йдеться у рішення від 26 липня.

Члени дисциплінарної палати дійшла висновку, що Голубицький допустив затягування у справі Гонгадзе внаслідок недбалості й неналежного ставлення до своїх службових обов’язків.

Це рішення суддя може оскаржити до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у п’ятницю, 2 липня, залишила без змін вирок Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, Верховний Суд “погодився з твердженням прокурора, що лише покарання у вигляді довічного позбавлення волі є справедливим заходом примусу” для Пукача.

Прокурори довели, що Пукач, бувши начальником Департаменту оперативної служби МВС України, у 2000 році, “діючи разом зі своїми підлеглими, застосовуючи насильство до журналіста Георгія Гонгадзе, викрали його, після чого здійснили умисне вбивство”.

За даними слідства, Пукач у липні 2003 року організував знищення “особливо важливих облікових та інших документів” МВС, які “підтверджували факт незаконного стеження за Георгієм Гонгадзе”.