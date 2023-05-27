Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира, який у ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця.

Джерело: “Суспільне” із зали суду.

Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як раніше зазначали в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Наразі результатів аналізу немає.

За словами Олексія Тандира, він не перебував у стані алкогольного сп’яніння та не вживав спиртного напередодні. Водночас про пляшку, яку виявили в його авто, він нічого не знає.

“Може це з якогось попереднього разу вона залишилась”, — сказав Тандир.

Суддя заявив, що не заперечує свою причетність та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

ДОВІДКА. За інформацією “Української правди”, вночі 26 травня у Києві відбулась смертельна ДТП за участі голови Макарівського райсуду. На блокпосту суддя збив на смерть нацгвардійця.

26 травня, Олексій Тандир – голова Макарівського районного суду, рухаючись автомобілем марки “Лексус”, здійснив смертельну ДТП.

Загиблим 23-річним нацгвардійцем був Вадим Бондаренко. У нього залишилися дружина та троє дітей.

Інцидент стався на проспекті Берестейському. Тут на блокпості суддя збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув.

Суддя перебував у стані сп’яніння та відмовлявся проходити тест на алкоголь. Винуватця ДТП затримано.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.