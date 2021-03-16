Серед державних та суспільних інститутів українці найбільше не довіряють чиновникам, судам, Верховній Раді та уряду.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року.

Згідно із опитуванням, найбільший рівень недовіри в українців викликають російські ЗМІ (не довіряють їм 82% опитаних).

На другому місці – державний апарат (чиновники), яким не довіряють 79,7% респондентів. На третьому місці за рівнем недовіри – суди (судова система загалом), якій не довіряють 78,8% опитаних.

Верховній Раді України не довіряють 77,5% респондентів, Кабінету Міністрів – 75,8%, Вищому антикорупційному суду – 72,7%, політичним партіям – 71,3%, прокуратурі – 70,7%, комерційним банкам – 70,3%.

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) висловили недовіру 70,2% респондентів, Верховному Суду – 69,1%, Конституційному Суду України – 68,6%, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 68,1%, Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК) – 68%, місцевим судам – 65,8%.

Такому державному інституту як президент України висловили недовіру 61,5% опитаних.

Національному банку України не довіряють 60,4% респондентів.

Дослідження проведене методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.