Спроби чинного президента США Дональда Трампа оскаржити результати президентських виборів зазнають невдач. Так, суди в трьох штатах відхилили низку позовів, що стосуються голосування.

Про це повідомляє видання Washington Post.

Йдеться про штати Аризона, Мічиган і Пенсильванія.

У Пенсильванії представники кампанії Трампа зазнали поразки в судах при спробі заблокувати підрахунок майже 9000 відправлених поштою бюлетенів в округах Філадельфія і Монтгомері. В цілому суди відхилили шість окремих позовів.

Команда Трампа вимагала не враховувати бюлетені, оскільки виборці нібито не вказали необхідну інформацію на конвертах (таку як їхні адреси або дата).

Водночас суди не виявили фактів “шахрайства” і відхилили позови.

У Мічигані суд відхилив скарги двох спостерігачів від республіканців, які вимагали відкласти оголошення результатів у Детройті. Суддя наголосив, що не побачив переконливих доказів фальсифікацій, а свідчення про нібито неналежні дії співробітників дільниці не вселяють довіри.

Суддя також зазначив, що вимога “зовнішнього аудиту” виборів у Мічигані може відтермінувати остаточне оголошення результатів настільки, що вони не будуть відомі до дня голосування колегії виборників у середині грудня (коли офіційно буде обраний новий президент США). У Мічигані Джо Байден випереджає Дональда Трампа на приблизно 148 000 голосів.

В Аризоні суддя відхилив позов кампанії Трампа і Республіканської партії після того, як юристи позивача визнали, що вказаний позов вже не вплине на результати президентських виборів. У цьому штаті Джо Байден випередив Дональда Трампа на 11 000 голосів.

А в Джорджії почали перерахунок вручну близько 5 мільйонів бюлетенів. Держсекретар штату Бред Раффенспергер заявив, що не очікує істотної зміни результату після перерахунку. У Джорджії Джо Байден випередив Дональда Трампа більш ніж на 14 000 голосів.

Тим часом кілька юридичних фірм, таких як Snell & Wilmer (одна з найбільших на заході США), вашингтонська Jones Day і Porter Wright Morris & Arthur (штат Огайо), передумали супроводжувати позови кампанії Трампа.

Варто відзначити, що команда Трампа домагається перегляду голосів у ряді штатів, стверджуючи, що нібито мали місце масові фальсифікації.