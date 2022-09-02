Про це повідомляє Reuters.
У повідомленні зазначається, що рух протокою Босфор відновлено після того, як його було зупинено через те, що 173-метрове судно Lady Zehma сіло на мілину через несправність керма.
Судноплавне агентство Tribeca повідомило, що буксирно-рятувальна операція Lady Zehma почалася ввечері, 1 вересня.
Як повідомили в офісі губернатора Стамбула, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За даними очевидців, під час посадки на мілину носова частина судна була приблизно за 150 метрів від берега, у районі Бебек.
Також у повідомленні зазначили, що судно стояло на якорі в Мармуровому морі, недалеко від узбережжя Стамбула, сьогодні вранці.
У Стамбульському спільному координаційному центрі (JCC) розповіли, що судно “застрягло на мілині під час проходу з протоки”, і турецька сторона провела екстрену операцію з його порятунку.
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