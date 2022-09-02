Вантажне судно, що перевозило понад 3000 тонн кукурудзи з України, зняли з мілини неподалік Стамбула після того, як воно ненадовго втрапило на неї.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що рух протокою Босфор відновлено після того, як його було зупинено через те, що 173-метрове судно Lady Zehma сіло на мілину через несправність керма.

Судноплавне агентство Tribeca повідомило, що буксирно-рятувальна операція Lady Zehma почалася ввечері, 1 вересня.

Як повідомили в офісі губернатора Стамбула, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За даними очевидців, під час посадки на мілину носова частина судна була приблизно за 150 метрів від берега, у районі Бебек.

Також у повідомленні зазначили, що судно стояло на якорі в Мармуровому морі, недалеко від узбережжя Стамбула, сьогодні вранці.

У Стамбульському спільному координаційному центрі (JCC) розповіли, що судно “застрягло на мілині під час проходу з протоки”, і турецька сторона провела екстрену операцію з його порятунку.