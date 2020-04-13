Covid-19 Україна

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Суди відмовляються штрафувати порушників карантину: адвокат пояснив чому

У більшості випадків суди відмовляються притягати порушників карантину до адміністративної відповідальності та штрафувати їх.

Понеділок, 13 квітня 2020, 20:17

Про це в статті для #Букв розповів адвокат Назар Чорний.

Адвокат зазначив, що під час карантину поліція отримала розширені повноваження та інструмент примусу виконання правил карантину, але виявилася не готова до їх застосування. Це виразилося в тому, що в більшості випадків суди відмовляли у притягненні до відповідальності осіб, щодо яких було складено адмінпротоколи про порушення правил карантину.

“В переважній більшості випадків суди не притягали до адміністративної відповідальності осіб, щодо яких надходили матеріали про адміністративні правопорушення, закриваючи провадження по справі, або повертаючи поліції матеріали на доопрацювання”, — зазначив адвокат.

Основними аргументами для відмов ставали:

  • недоведеність факту та події правопорушення поліцією;
  • відсутність у діях особи складу адміністративного правопорушення;
  • малозначність правопорушення щодо якого був складений протокол;

До відмов приводив, зокрема, низький рівень підготовки поліцейських, який виражався в численних порушеннях, допущених ними під час складання протоколів про адміністративне правопорушення.

“Найбільш поширені помилки при складанні протоколів – відсутність вказівки на конкретний нормативно-правовий акт та його норму, які порушила особа, щодо якої складається протокол; відсутність доказів, які б підтверджували дійсну наявність події правопорушення; відсутність доказів, які б підтверджували факт правопорушення”, — пояснив Чорний .

Теги: штрафи, адвокат, карантин

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