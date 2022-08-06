Сумщина: 6 серпня в області зафіксували близько 200 «прильотів»

Протягом дня 6 серпня російські військові обстріляли громади Сумської області з артилерії, мінометів і гранатометів. Внаслідок цього в регіоні зафіксували близько 200 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Спочатку в Есманьській громаді з 10:40 відбувся артобстріл території − 15 “прильотів”. Згодом у Глухівській громаді близько 11:00 був обстріл з гранатометів − 10 “прильотів” та зі стрілецького озброєння.

Водночас між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни атакували з артилерії − 38 “прильотів”.

Також у Шалигінській громаді після 11:00 був артобстріл, а о 12:33 обстріл продовжився − 40 “прильотів”.

У Миколаївській громаді двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів) та о 19.45 − артобстріл. За попередньою інформацією було 20 “прильотів”.