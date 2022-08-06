Сумщина: 6 серпня в області зафіксували близько 200 «прильотів»

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
Спочатку в Есманьській громаді з 10:40 відбувся артобстріл території − 15 “прильотів”. Згодом у Глухівській громаді близько 11:00 був обстріл з гранатометів − 10 “прильотів” та зі стрілецького озброєння.
Водночас між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11:00 росіяни атакували з артилерії − 38 “прильотів”.
Також у Шалигінській громаді після 11:00 був артобстріл, а о 12:33 обстріл продовжився − 40 “прильотів”.
У Миколаївській громаді двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19.00 − мінометний обстріл (7 прильотів) та о 19.45 − артобстріл. За попередньою інформацією було 20 “прильотів”.
- Нагадаємо, що британська розвідка у своєму щоденному звіті також повідомила, що найближчим часом розпочнеться нова фаза у повномасштабній війні Росії проти України, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні України.
- За даними ЗМІ, російські окупанти намагатимуться окупувати Миколаїв. Задля цього вони стягують до міста десятки тисяч своїх військових.