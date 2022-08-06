Найближчим часом розпочнеться нова фаза у повномасштабній війні Росії проти України, основний фронт якої протяжністю близько 350 км буде на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, російські війська зосереджуються на півдні України в очікування або контрнаступу українських військ, або ж самі готуються до атаки.

“Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від Донбасу та рухаються на південний захід України”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Також є інформація про те, що російська техніка рухалася з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до тимчасово окупованого Криму.

У розвідці зазначили, що батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців перемістили до Криму, ймовірно, їх залучать для підтримки російських військ у Херсонській області. Натомість 2 серпня 2022 року до Криму перемістили нову батальйонну тактичну групу, їх також переміщують зі складу східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 August 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022

Збройні сили України зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні у південних областях України.

“З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає Херсон з тимчасово окупованим Кримом, дії зі створення усіх можливих проблем для неї певно мають на меті ускладнити здатність Росії матеріально-технічно поповнювати свої запаси”, – зазначається в огляді розвідки Великої Британії.

Також у розвідці наголосили на тому, що широкомасштабна війна Росії проти України незабаром перейде у нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.