Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, російські війська зосереджуються на півдні України в очікування або контрнаступу українських військ, або ж самі готуються до атаки.

“Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від Донбасу та рухаються на південний захід України”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Також є інформація про те, що російська техніка рухалася з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до тимчасово окупованого Криму.

У розвідці зазначили, що батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців перемістили до Криму, ймовірно, їх залучать для підтримки російських військ у Херсонській області. Натомість 2 серпня 2022 року до Криму перемістили нову батальйонну тактичну групу, їх також переміщують зі складу східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Збройні сили України зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні у південних областях України.

“З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає Херсон з тимчасово окупованим Кримом, дії зі створення усіх можливих проблем для неї певно мають на меті ускладнити здатність Росії матеріально-технічно поповнювати свої запаси”, –  зазначається в огляді розвідки Великої Британії.

Також у розвідці наголосили на тому, що широкомасштабна війна Росії проти України незабаром перейде у нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.