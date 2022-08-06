Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідки, російські війська зосереджуються на півдні України в очікування або контрнаступу українських військ, або ж самі готуються до атаки.
“Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від Донбасу та рухаються на південний захід України”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Також є інформація про те, що російська техніка рухалася з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до тимчасово окупованого Криму.
У розвідці зазначили, що батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців перемістили до Криму, ймовірно, їх залучать для підтримки російських військ у Херсонській області. Натомість 2 серпня 2022 року до Криму перемістили нову батальйонну тактичну групу, їх також переміщують зі складу східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 6 August 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cyB1fVrATh
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 6, 2022
Збройні сили України зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні у південних областях України.
“З огляду на стратегічну важливість залізничної гілки, що сполучає Херсон з тимчасово окупованим Кримом, дії зі створення усіх можливих проблем для неї певно мають на меті ускладнити здатність Росії матеріально-технічно поповнювати свої запаси”, – зазначається в огляді розвідки Великої Британії.
Також у розвідці наголосили на тому, що широкомасштабна війна Росії проти України незабаром перейде у нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.
- Нагадаємо, що в Україні триває 164-та доба повномасштабної російсько-української війни. За понад 5 місяців протистояння, воїни ЗСУ ліквідували майже 42 тисячі російських загарбників.
- Армія РФ продовжує знищувати все те, що може слугувати життєзабезпеченню та існуванню людей. Таким чином російські армійці застосовують тактику “спаленої землі”.
- У Росії підтвердили інформацію про формування 3-го армійського корпусу, до якого планують приєднати добровольчий батальйон “Самара”. У батальйон, своєю чергою, набирають навіть чоловіків, які не мають жодного військового досвіду.