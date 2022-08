Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, російські війська зосереджуються на півдні України в очікування або контрнаступу українських військ, або ж самі готуються до атаки.

“Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від Донбасу та рухаються на південний захід України”, – йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Також є інформація про те, що російська техніка рухалася з Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та материкової частини Росії через Кримський міст до тимчасово окупованого Криму.

У розвідці зазначили, що батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців перемістили до Криму, ймовірно, їх залучать для підтримки російських військ у Херсонській області. Натомість 2 серпня 2022 року до Криму перемістили нову батальйонну тактичну групу, їх також переміщують зі складу східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

