Протягом 10 листопада російські військові обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумської області: Зноб-Новгородську та Середино-Будську.

Про це повідомив голова Сумської ОВА у Telegram.

За його словами, по Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін: “Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія”, — йдеться в повідомленні.

Там ворог обстріляв подвір’я та дорогу біля будинку покійного. Втім, люди встигли сховатися в укриття.

Водночас в Середино-Будській громаді було зафіксовано 5 “прильотів” зі ствольної артилерії по прикордонному селу.