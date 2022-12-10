Про це повідомив голова Сумської ОВА у Telegram.
За його словами, по Зноб-Новгородській громаді армійці вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін: “Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія”, — йдеться в повідомленні.
Там ворог обстріляв подвір’я та дорогу біля будинку покійного. Втім, люди встигли сховатися в укриття.
Водночас в Середино-Будській громаді було зафіксовано 5 “прильотів” зі ствольної артилерії по прикордонному селу.
- Ввечері 9 грудня російські армійці завдали новий ракетний удар по цивільній інфраструктурі у Сумській області.
- Протягом 9 грудня військові РФ завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області. Тоді минулося без постраждалих, але з руйнуваннями.