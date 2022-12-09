Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, сьогодні близько 21 години вечора росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Там є значні руйнування цивільної інфраструктури.
Голова ОВА пообіцяв згодом надати подробиці.
Нагадаємо, що протягом 9 грудня військові РФ завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області. Тоді минулося без постраждалих, але з руйнуваннями.
У Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Там було 8 “прильотів”.
Водночас в Юнаківській громаді противник випустив 40 російських мін 120 мм калібру, які розірвалися на околицях прикордоння.
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