Ввечері 9 грудня російські армійці завдали новий ракетний удар по цивільній інфраструктурі у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, сьогодні близько 21 години вечора росіяни вдарили по Великописарівській громаді. Там є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Голова ОВА пообіцяв згодом надати подробиці.

Нагадаємо, що протягом 9 грудня військові РФ завдали 48 ударів по прикордонних територіях Сумської області. Тоді минулося без постраждалих, але з руйнуваннями.

У Шалигинській громаді противник обстріляв прикордонне село із мінометів 120 мм калібру. Там було 8 “прильотів”.

Водночас в Юнаківській громаді противник випустив 40 російських мін 120 мм калібру, які розірвалися на околицях прикордоння.