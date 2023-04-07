Протягом 7 квітня російські війська здійснили 12 обстрілів прикордонних громад Сумської області. Йдеться про атаки на Білопільську, Краснопільську, Середино-Будську, Новослобідську, Есманську.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА у Facebook.

Зазначається, що загалом зафіксовано 125 “прильотів”, із них 12 “прильотів” з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ.

У Середино-Будській громаді по околиці міста Середина-Буда ворог здійснений авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

Крім того, у Білопільській громаді росіяни били з мінометів, а також стріляли з АГС та СПГ. У Новослобідській громаді з території РФ було 10 пострілів з АГС та 8 “прильотів” з міномета.

“Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл — 12 прильотів. Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади”, — йдеться в повідомленні.