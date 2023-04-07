Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 177 110 (+480 за добу)
- танків ‒ 3 633 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 016 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 722 (+8 за добу)
- РСЗВ – 533 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 281
- літаків – 306
- гелікоптерів – 292
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 304 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також 3 коригованих авіаційних бомби.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.
- Речник державного проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко зауважив, що у березні російські військовослужбовці встановили рекорд кількості звернень щодо здачі у полон. За місяць понад 3 тисячі осіб звернулись до проєкту.