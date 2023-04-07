В Україні триває 408-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу Збройні сили України ліквідували понад 177 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 квітня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 177 110 (+480 за добу)

танків ‒ 3 633 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 016 (+3 за добу)

артилерійських систем – 2 722 (+8 за добу)

РСЗВ – 533 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 281

літаків – 306

гелікоптерів – 292

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5587 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 304 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили 3 БпЛА різних типів (“Орлан-10”, “Supercam” та “Ланцет-3”), а також 3 коригованих авіаційних бомби.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.