Протягом року повномасштабної російсько-української війни агресор завдав масштабних збитків екології нашої держави. Станом на січень 2023 року за даними Державної екологічної інспекції, збитки для української екології становлять понад 1 трильйон 743 мільярди гривень, або понад 47,6 мільярда доларів.

Про це повідомляють “Схеми”.

Втім, розрахунки приблизні, адже частина українських територій залишається окупованою.

За словами заступника начальника Державної екоінспекції столичного округу Андрія Вагіна, що експерти поки що оцінюють шкоду, завдану екології. На окупованих територіях наразі це можливо зробити лише за допомогою супутникових знімків.

Він також додав, що при належному фінансуванні повністю оцінити шкоду довкіллю можна буде за 10 років.

Найнебезпечнішими для довкілля назвали наслідки від ударів по нафтових підприємствах. Розлита нафта потрапляє у ґрунт, потім до підземних вод, через ці процеси майже все живе у землі гине.

Однією з серйозних проблем для довкілля екологи називають воронки, які утворюються від влучань снарядів під час бомбардування. Зазначається, що забруднювальні речовини, зокрема металеві та хімічні залишки від снарядів, потрапляють у ґрунт та до підземних вод.

“Наразі неможливо оцінити, яка з заповідних територій постраждала найбільше. Ми не маємо доступу до цієї території й не можемо зібрати точні дані. Міндовкілля затвердило спеціальний порядок визначення шкоди та збитків для природно-заповідного фонду, відповідно до якого будуть визначені цифри після війни. Зрештою, ця оцінка допоможе заповідним установам отримати контрибуції та організувати відновлення природи”, — сказала у коментарі “Схемам” природоохоронна менеджерка “WWF-Україна” Олеся Петрович.

Також станом на листопад 2022 року збитки через повномасштабну війну у сільському господарстві становлять понад 34 мільярди доларів.