Правозахисниця з Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук заявила, що свастика на будівлі Офісу Президента після акції протесту в суботу з'явилася вже після її завершення.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Матвійчук, це явно спланована провокація, щоб надати подіям конкретного забарвлення.

“За повідомленнями в Telegram-каналі, на будівлі Офісу Президента було намальовано нацистську символіку, яка підпадає під заборону використання символів тоталітарних режимів.

Разом з тим, на момент офіційного проведення акції даної символіки на будівлі Офісу Президента зафіксовано не було. Організатори оголосили завершення акції о 20.49. О 21.00 монітори відзняли фрагмент стіни. На відео видно, що дана символіка на будівлі відсутня. Таким чином, малюнок свастики з’явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00 годиною. О 21.57 з’явилося фото у твіттері на сторінці журналіста Стаса Юрченка із фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ”, – написала вона.

Крім того, Матвійчук прикріпила до публікації ряд скріншотів, що підтверджують цю інформацію.

Так, був опублікований скріншот з трансляції Радіо Свобода о 20:30, скріншот з відео моніторів групи громадського спостереження “Озон” о 21:00, фото з Twitter журналіста Стаса Юрченка о 21:57.

Вона додала, що “Озон” незабаром надасть детальний звіт по цій справі.