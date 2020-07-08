Експерт Білого дому з національної безпеки Александр Віндман — ключовий свідок у розслідуванні імпічменту президента США Дональда Трампа — заявив, що йде у відставку через "передбачуване знущання, залякування та помсту".

Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні я офіційно подав рапорт на звільнення з армії США, структури, яку я люблю. Ми з сім’єю чекаємо початку наступного розділу нашого життя”, – написав Віндман.

“За допомогою кампанії залякування і помсти президент Сполучених Штатів спробував змусити Віндмана зробити вибір між дотриманням закону або приємним президентом. Між читанням клятви або захистом його кар’єри. […] Патріотизм Віндмана коштував йому кар’єри”, – сказав адвокат офіцера.

Як повідомив CNN обізнане джерело, після звільнення з Ради національної безпеки Віндману неодноразово говорили, що він більше не зможе займатися питаннями, в яких він спеціалізується, перш за все – відносинами з Україною.

Після того як Віндман чув телефонну розмову Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, він заявив на слуханнях у справі щодо імпічменту про те, що президент США тиснув з метою отримання особистої політичної вигоди.

Після того як Віндмана звільнили з Білого дому, і він перейшов на роботу в Пентагон, Трамп заявив, що не завадило б застосувати будь-яке дисциплінарне стягнення щодо військового.