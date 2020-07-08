Про це він повідомив на своїй сторінці в Twitter.
“Сьогодні я офіційно подав рапорт на звільнення з армії США, структури, яку я люблю. Ми з сім’єю чекаємо початку наступного розділу нашого життя”, – написав Віндман.
“За допомогою кампанії залякування і помсти президент Сполучених Штатів спробував змусити Віндмана зробити вибір між дотриманням закону або приємним президентом. Між читанням клятви або захистом його кар’єри. […] Патріотизм Віндмана коштував йому кар’єри”, – сказав адвокат офіцера.
Як повідомив CNN обізнане джерело, після звільнення з Ради національної безпеки Віндману неодноразово говорили, що він більше не зможе займатися питаннями, в яких він спеціалізується, перш за все – відносинами з Україною.
Після того як Віндман чув телефонну розмову Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським, він заявив на слуханнях у справі щодо імпічменту про те, що президент США тиснув з метою отримання особистої політичної вигоди.
Після того як Віндмана звільнили з Білого дому, і він перейшов на роботу в Пентагон, Трамп заявив, що не завадило б застосувати будь-яке дисциплінарне стягнення щодо військового.
- 5 лютого Сенат США визнав президента Дональда Трампа невинним за обома статтями імпічменту — про перешкоджання роботі Конгресу і зловживанні владою.
- Трамп відреагував на рішення Сенату виправдати його за всіма статтями імпічменту жартівливим відеороликом про те, що буде президентом вічність.