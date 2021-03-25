На тлі пандемії коронавірусу і підвищення попиту на морське вантажоперевезення, у світі може виникнути дефіцит туалетного паперу.

Про це пише агентство Bloomberg.

Голова бразильської компанії Suzano SA, на частку якої припадає близько третини світового постачання сировини для туалетного паперу, Вальтер Шальке поскаржився на проблему з експортом деревини.

Він зазначив, що через пандемію попит на туалетний папір сильно виріс, і споживачі стали панічно накопичувати запаси.

Шальке стурбований тим, що проблеми з поставками почнуть рости як снігова куля і будуть тільки посилюватися. Значні перебої в торгівлі целюлозою можуть в результаті вплинути на постачання цього товару по всьому світі, якщо у виробників не буде достатніх запасів.

Як пише агентство, збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю – особливо продовольчими та сільськогосподарськими продуктами.

Так звана “контейнерна криза”, викликана величезним попитом з боку Китаю, триває вже кілька місяців. Якщо витрати на перевезення продовжать збільшуватися, підвищиться ризик прискорення інфляції.