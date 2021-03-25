Про це пише агентство Bloomberg.
Голова бразильської компанії Suzano SA, на частку якої припадає близько третини світового постачання сировини для туалетного паперу, Вальтер Шальке поскаржився на проблему з експортом деревини.
Він зазначив, що через пандемію попит на туалетний папір сильно виріс, і споживачі стали панічно накопичувати запаси.
Шальке стурбований тим, що проблеми з поставками почнуть рости як снігова куля і будуть тільки посилюватися. Значні перебої в торгівлі целюлозою можуть в результаті вплинути на постачання цього товару по всьому світі, якщо у виробників не буде достатніх запасів.
Як пише агентство, збої на вантажному ринку руйнують світову торгівлю – особливо продовольчими та сільськогосподарськими продуктами.
Так звана “контейнерна криза”, викликана величезним попитом з боку Китаю, триває вже кілька місяців. Якщо витрати на перевезення продовжать збільшуватися, підвищиться ризик прискорення інфляції.
- 2020 рік – рік пандемії COVID-19 – був дуже складним для світової економіки та й життя людей в цілому. У багатьох країнах вдавалися до радикальних заходів – закривали школи, магазини, торговельні центри, заводи, метро, - аби тільки знизити кількість заражень і смертей від коронавірусу. #Букви переглянули кілька джерел і зібрали воєдино основні цифри – як саме пандемія позначилася на світовій економіці.