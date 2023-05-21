Світлана Лобода виступить з благодійним концертом у Києві: зібрані кошти передадуть на ремонт дитячої лікарні

Співачка Світлана Лобода, яка неодноразово потрапляла у скандали через діяльність у Росії, виступить в Osocor Residence у межах благодійного заходу. Отримані кошти від аукціону планують передати на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні "Охмадит".

Джерело: Osocor Residence.

Захід відбудеться 25 серпня. Зазначено, що лікарня потребує ремонту:

немає оглядових кабінетів і окремих палат для немовлят;

відсутня можливість розміщення дітей та їхніх батьків в одній палаті;

немає приміщень для відпочинку персоналу та внутрішніх прийомів.

“Аби якнайшвидше досягти поставленої мети, команда Osocor Residence вирішила обʼєднати зусилля з командою Світлани Лободи. І вже в серпні в рамках благодійного заходу відбудеться виступ артистки, де вона зіграє свою нову програму “Made in U”, — йдеться у повідомленні.

В Osocor Residence заявили, що мають намір відремонтувати й облаштувати у відділенні 3 просторі оглядові, 6 палат із двомісним розміщенням, 2 одномісні палати із санвузлом, кухню-їдальню та дитячу.

Довідка. Світлана Лобода відома тим, що останні чотири роки співачка жила і працювала в Росії. Усі роки війни і російської окупації Криму та Донбасу співачка продовжувала давати концерти у РФ та розважати росіян. Після 24 лютого 2022 року вона виїхала з Росії. Лише за місяць, 24 березня, Лобода визнала Росію винною в нападі на Україну.

У мережі та низка активістів називають її “зрадницею”, бо довгий час вона не відмовлялася від концертів у країні-агресорі й активно будувала там кар’єру. Зокрема після у перші дні повномасштабного вторгнення вона заявила, що усі ми “маленькі люди”, які нічого не можуть. Попри те, що вона пізніше дала велике інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де заявила, що дуже жалкує, що свого часу працювала в Росії та не повернеться туди навіть за великі гонорари, — українці обурилися та розкритикували артистку.