Про це поінформували в пресслужбі Федерації тенісу України.
Поєдинок завершився із рахунком 7:6 (7:1); 6:4 на користь українки.
“Еліна Світоліна обіграла росіянку Катерину Александрову – 7:6 (7:1); 6:4 в Маямі. Перемога вивела першу ракетку України у четверте коло”, – зазначили в Федерації.
Як інформує профільне видання “Великий теніс України”, зустріч тривала трохи більше, ніж 1,5 години.
У першому сеті Світоліна не скористалася відривом у рахунку 5-3, після чого на тай-брейку записала у свій актив 7 з 8 розіграшів. Суперниці обмінялися брейками в середині другого сету, а в десятому геймі росіянка допустила подвійну помилку.
Для тенісисток це був третій очний поєдинок. Світоліна перемагала також у двох минулих матчах з Александровою.
Росіянка в світовому рейтингу посідає 34-те місце.
👋👋
No.5 seed @ElinaSvitolina 🇺🇦 is into the last 16 with a 7-6(1), 6-4 victory over Alexandrova!#MiamiOpen pic.twitter.com/CZOKEO2j4k
— wta (@WTA) March 27, 2021
У четвертому колі українка зіграє з переможницею зустрічі Петра Квітова (Чехія) – Йоханна Конта (Велика Британія).
Турнір у Маямі належить до однієї з найбільш престижних серій у жіночому тенісі. Призовий фонд змагань Miami Open становить $3,26 млн.
- Раніше українська тенісистка, перша ракетка України Еліна Світоліна повернулася в ТОП-5 рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації).
- Перша ракетка України Еліна Світоліна увійшла до ТОП-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією журналу Forbes.
- Еліна Світоліна також увійшла до ТОП-10 кращих тенісисток світу за останнє десятиліття за версією Всесвітньої тенісної асоціації.