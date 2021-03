Про це поінформували в пресслужбі Федерації тенісу України.

Поєдинок завершився із рахунком 7:6 (7:1); 6:4 на користь українки.

“Еліна Світоліна обіграла росіянку Катерину Александрову – 7:6 (7:1); 6:4 в Маямі. Перемога вивела першу ракетку України у четверте коло”, – зазначили в Федерації.

Як інформує профільне видання “Великий теніс України”, зустріч тривала трохи більше, ніж 1,5 години.

У першому сеті Світоліна не скористалася відривом у рахунку 5-3, після чого на тай-брейку записала у свій актив 7 з 8 розіграшів. Суперниці обмінялися брейками в середині другого сету, а в десятому геймі росіянка допустила подвійну помилку.

Для тенісисток це був третій очний поєдинок. Світоліна перемагала також у двох минулих матчах з Александровою.

Росіянка в світовому рейтингу посідає 34-те місце.

