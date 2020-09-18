Про це міністр фінансів Сергія Марченка повідомив в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.
Міністр підтвердив, що виділення $350 млн позики на підтримку реформ для економічного відновлення від Світового банку, яке було схвалено ще у червні, так і не відбулося.
Утім, Марченко запевнив, що Україна виплатила державні борги без цієї підтримки.
“Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів”, — сказав він.
Голова Мінфіну також проінформував, що Світовий банк планує виділити не $1 млрд, про які йшли перемовини від початку, а $700 млн.
“Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо”, — пояснив він.
За словами Марченка, Україна очікує ці кошти до кінця поточного року.
- Раніше деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.