Світовий банк планує виділити Україні на $300 млн, ніж очікувалося від початку. При цьому транш у $350 млн, який було схвалено в червні, так і не був отриманий.

Про це міністр фінансів Сергія Марченка повідомив в інтерв’ю виданню “Інтерфакс-Україна”.

Міністр підтвердив, що виділення $350 млн позики на підтримку реформ для економічного відновлення від Світового банку, яке було схвалено ще у червні, так і не відбулося.

Утім, Марченко запевнив, що Україна виплатила державні борги без цієї підтримки.

“Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів”, — сказав він.

Голова Мінфіну також проінформував, що Світовий банк планує виділити не $1 млрд, про які йшли перемовини від початку, а $700 млн.

“Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо”, — пояснив він.

За словами Марченка, Україна очікує ці кошти до кінця поточного року.