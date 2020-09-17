Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.

Ідентичні заяви оприлюднили посольство США та представництво Євросоюзу в Україні.

США та ЄС заявили, що “взяли до відома” рішення Верховної Ради України щодо призначення членів комісії для вибору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Вони очікують, що процес відбору голови САП буде прозорим.

“Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка”, — йдеться в заяві.