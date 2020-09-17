Ідентичні заяви оприлюднили посольство США та представництво Євросоюзу в Україні.
США та ЄС заявили, що “взяли до відома” рішення Верховної Ради України щодо призначення членів комісії для вибору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Вони очікують, що процес відбору голови САП буде прозорим.
“Комісія повинна розпочати прозорий процес, в основі якого — доброчесність та заслуги кандидатів. Від цього буде залежати наша подальша підтримка”, — йдеться в заяві.
- Нагадаємо, в серпні Назар Холодницький написав заяву на звільнення зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) “за власним бажанням”.
- Для призначення нового очільника відомства і інших посадовців САП мала бути сформована конкурсна комісія у складі 4 представників від Ради прокурорів і 7 представників від парламенту. 17 вересня Верховна Рада України призначила своїх представників до складу конкурсної комісії на зайняття посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Відповідну постанову було прийнято з 3 разу. “ЄС”, “Батьківщина” та “Голос” розкритикували підібраних кандидатів. Детальніше про це читайте в матеріалі.
- Раніше деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.