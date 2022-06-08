Про це йдеться у заяві Світового банку.
У виконавчій раді Світового банку наголосили, що виділені 1,49 млрд доларів – це кошти, які призначені для виплати зарплат державним і соціальним працівникам.
У заяві також наголосили, що це рішення підтримали фінансовими гарантіями Велика Британія, Нідерланди, Литва та Латвія. Окрім цього проєкт паралельно підтримується фінансуванням з Італії та внесками багатодонорського трастового фонду.
Світовий банк співпрацює з різними державами-донорами, щоб фінансово підтримувати в Україні систему охорону здоров’я, освіту, соціальні послуги, електро- та водопостачання, відновлення доріг.
“Збереження цих основних послуг та спроможність уряду надавати їх, важливі для запобігання подальшому погіршенню умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже заподіяні війною страждання людям”, – зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
- Нагадаємо, Тайвань оголосив про допомогу п’яти українським містам, які постраждали внаслідок російської агресії, у розмірі 6 млн доларів. Кошти буде витрачено на відновлення шкіл та інфраструктури
- Також повідомлялось, що на соціальній платформі “єДопомога” від 31 травня можна подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій.