Правління Світового банку ухвалило рішення про надання Україні додаткової фінансової допомоги розміром 1,49 мільярда доларів. Таким чином, загальна допомога Світового банку Україні зросла до понад 4 мільярдів доларів.

Про це йдеться у заяві Світового банку.

У виконавчій раді Світового банку наголосили, що виділені 1,49 млрд доларів – це кошти, які призначені для виплати зарплат державним і соціальним працівникам.

У заяві також наголосили, що це рішення підтримали фінансовими гарантіями Велика Британія, Нідерланди, Литва та Латвія. Окрім цього проєкт паралельно підтримується фінансуванням з Італії та внесками багатодонорського трастового фонду.

Світовий банк співпрацює з різними державами-донорами, щоб фінансово підтримувати в Україні систему охорону здоров’я, освіту, соціальні послуги, електро- та водопостачання, відновлення доріг.

“Збереження цих основних послуг та спроможність уряду надавати їх, важливі для запобігання подальшому погіршенню умов життя та бідності в Україні, враховуючи вже заподіяні війною страждання людям”, – зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.