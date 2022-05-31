Тайвань заявив про допомогу п’яти українським містам, які постраждали внаслідок російської агресії, у розмірі 6 млн доларів. Кошти буде витрачено на відновлення шкіл та інфраструктури

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на Міністерство закордонних справ Тайваня.

Зазначається, що, зокрема, фінансування отримає Харків, друге за величиною місто України. Допомогу буде витрачено на відновлення шкіл та цивільної інфраструктури.

У телефонній розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву повідомив, що 2 млн доларів нададуть Харкову, а Чернігів, Миколаїв, Суми та Запоріжжя отримають по 500 тисяч доларів.

“Народ Тайваню співчуває й підтримує народ України, оскільки ми вже давно зіткнулися з загрозами з боку Китаю. Ми сподіваємося, що наша допомога у відновленні сильно зруйнованої цивільної інфраструктури може полегшити вплив війни на український народ”. — наголосив Ву.

Терехов подякував Джозефу Ву за допомогу та повідомив що з нетерпінням чекатиме його візиту до Харкова після закінчення війни.

Слід зауважити, що у квітні Тайвань виділив 8,8 млн доларів допомоги Україні. Також відомо про надання Тайбеєм Україні 582 тонн допомоги та припасів.