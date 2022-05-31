Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що сила та рішучість Європейського союзу постраждали під час суперечки між членами ЄС щодо нових санкцій. Він також звинуватив Віктора Орбана в "грі у покер" заради власних інтересів.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

За словами Габека, узгодження нового пакета санкцій пов’язане з низкою компромісів. Однак він припускає, що сьогодні велика кількість компромісів може знищити “у підсумку чіткість”.

На думку Габека, під час суперечок щодо обмежень проти РФ, сила та рішучість ЄС постраждали.

Зокрема, німецький міністр звинуватив лідера Угорщини Віктора Орбана в “безжалісному” дотриманні “власних інтересів” під час переговорів щодо обмежень проти країни-агресорки.

Він порівняв позицію Орбана з “безжальною грою в покер” заради власних інтересів та звинуватив його у виборі “короткострокової перспективи для своєї країни”, а не довгострокового дотримання глобальних принципів.

ЄС, на думку очільника мінекономіки Німеччини, має демонструвати єдність як економічний регіон. Йому, за словами Габека, потрібно “заново винайти себе”.