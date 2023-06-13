Вночі 13 червня війська РФ атакували Україну 14 ракетами та 4 ударними дронами камікадзе. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Згідно з даними, цієї ночі російські окупаційні війська атакували Україну стратегічної авіації, а саме з 8 бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, та кількома ударними дронами “Shahed-136/131” з південного напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.

Близько 7 ранку 13 червня війська РФ знову випустили по Україні ракети з трьох Ту-95мс з району Каспію. Попередньо, до України долетіла одна ракета, яка була знищена силами ППО.