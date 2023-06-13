Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Згідно з даними, цієї ночі російські окупаційні війська атакували Україну стратегічної авіації, а саме з 8 бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію, та кількома ударними дронами “Shahed-136/131” з південного напрямку.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено 10 крилатих ракет та один ударний дрон.
Близько 7 ранку 13 червня війська РФ знову випустили по Україні ракети з трьох Ту-95мс з району Каспію. Попередньо, до України долетіла одна ракета, яка була знищена силами ППО.
- Вночі 13 червня війська РФ здійснили черговий масований ракетно-дроновий удар по Україні. Вибухи пролунали у низці регіонів. Є влучання, зокрема у Кривому Розі загарбники вдарили по житловій багатоповерхівці.
- У ночі 13 червня війська РФ завдали низку ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Поцілили у багатоповерхівку та декілька інших об’єктів. Є загиблі та понад три десятки постраждалих.