Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів “Орлан-10”, “Орлан-30”, “Zala”, “Supercam”.
Зазначається, що авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів.
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