Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів “Орлан-10”, “Орлан-30”, “Zala”, “Supercam”.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ