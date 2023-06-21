Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас на Донеччині тривають оборонні дії. Важкі бої точаться на Лиманському напрямку.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, Сили оборони продовжують наступальні операції на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському, а саме: Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські воїни також стримують наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Важкі бої тривають на Лиманському напрямку, в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка, вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Захисники України під час наступу ефективно знищують російських десантників. Зокрема підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат.

Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені.

Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювали до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені.