Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, Сили оборони продовжують наступальні операції на двох напрямках – Мелітопольському та Бердянському, а саме: Новоданилівка – Роботине, Мала Токмачка – Вербове, Вільне Поле – Макарівка, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Українські воїни також стримують наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Важкі бої тривають на Лиманському напрямку, в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва.
На напрямку Білогорівка – Шипилівка, вели наступальні дії, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Захисники України під час наступу ефективно знищують російських десантників. Зокрема підрозділи зі складу 83 десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ РФ отримали завдання на висування в район Кліщіївки Донецької області, для того, щоб поміняти на позиціях окупантів із 31 десантно-штурмової бригади, які зазнали значних втрат.
Під час переходу на першу лінію оборони багато окупантів загинули або були поранені.
Поранених російських десантників гелікоптерами евакуювали до Ростова-на-Дону, звідки, через брак місць, загарбників вантажними автомобілями вивезли до Новочеркаська. Лікувальні заклади цього міста також переповнені.
- У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
- 20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ українського війська. Запевнивши, що контрнаступ відбувається за планом, який встановлений військовими. ЗСУ просуваються на деяких напрямках, водночас посадовиця наголосила, що ворог не здаватиме легко зайняті позиції, тож нині тривають запеклі бої і дуже потужний двобій.