Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Росіяни мінують поля, окрім цього, є інформація, що в Запорізькій області ворог заміновує навіть населені пункти, де проживають люди.

Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що “вигризаємо кожен метр землі у ворога””, – пояснила заступниця міністра.

За словами Маляр, на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні. Водночас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні, зокрема мовиться про Куп‘янський та Лиманський.

У Міноборони зауважили, що наразі некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів. Оскільки насправді критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач.

Зрозуміло, що людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення і зрозуміло, що відбулося. Звісно, що у житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація. Ми будемо просуватися поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із шаленим опором ворога”.

Маляр закликала розуміти, що військові виконують ті задачі, які перед ними ставляться, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Водночас, зауважила, що “головний удар ще попереду”.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.