20 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ українського війська. Запевнивши, що контрнаступ відбувається за планом, який встановлений військовими. ЗСУ просуваються на деяких напрямках, водночас посадовиця наголосила, що ворог не здаватиме легко зайняті позиції, тож нині тривають запеклі бої і дуже потужний двобій.

Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Росіяни мінують поля, окрім цього, є інформація, що в Запорізькій області ворог заміновує навіть населені пункти, де проживають люди.

Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що “вигризаємо кожен метр землі у ворога””, – пояснила заступниця міністра.

За словами Маляр, на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні. Водночас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні, зокрема мовиться про Куп‘янський та Лиманський.

У Міноборони зауважили, що наразі некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів. Оскільки насправді критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач.

Зрозуміло, що людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення і зрозуміло, що відбулося. Звісно, що у житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація. Ми будемо просуватися поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із шаленим опором ворога”.

Маляр закликала розуміти, що військові виконують ті задачі, які перед ними ставляться, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Водночас, зауважила, що “головний удар ще попереду”.

Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.