Джерело: Ганна Маляр/Telegram
Росіяни мінують поля, окрім цього, є інформація, що в Запорізькій області ворог заміновує навіть населені пункти, де проживають люди.
Ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед. І можна навіть навести алегорію, що “вигризаємо кожен метр землі у ворога””, – пояснила заступниця міністра.
За словами Маляр, на півдні зараз відбуваються бої на напрямках, де наступають українські воїни, а ворог перебуває в обороні. Водночас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні, зокрема мовиться про Куп‘янський та Лиманський.
У Міноборони зауважили, що наразі некоректно оцінювати результативність дій військових виключно кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів. Оскільки насправді критеріїв оцінки дуже багато. Це цілий комплекс оцінювання, і перед військовими ставиться багато задач.
Зрозуміло, що людям хочеться, аби це було як у кіно – монтаж, дуже швидко, о 13.00 кіно розпочалося, за годину двадцять уже завершення і зрозуміло, що відбулося. Звісно, що у житті так не буде, і війна – зовсім інша ситуація. Ми будемо просуватися поступово, зі складнощами, зіштовхуючись із шаленим опором ворога”.
Маляр закликала розуміти, що військові виконують ті задачі, які перед ними ставляться, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Водночас, зауважила, що “головний удар ще попереду”.
Раніше у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 12 цивільних об’єктів.
- Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.
- Основні зусилля окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ту тривають важкі бої. Зокрема минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.