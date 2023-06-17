Синєгубов уточнив кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами автомобіля на Харківщині

Джерело: Telegram-канал Синєгубова.
За його словами, унаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР “Корнет” загинули 2 жителів смт Золочів.
Очільник Харківщини уточнив, що в автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.
ДОВІДКА: 17 червня російські окупанти вдарили керованою протитанковою ракетою по селу Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині.
- Вночі 17 червня війська РФ вчергове обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Як наслідок – одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.