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Синєгубов уточнив кількість загиблих внаслідок обстрілу окупантами автомобіля на Харківщині

Сьогодні вдень російські окупаційні війська вдарили по Харківщині протитанковою керованою ракетою по цивільному автомобілі. Спершу повідомлялось про загибель чотирьох осіб, однак згодом стало відомо, що загиблих двоє.

Субота, 17 червня 2023, 14:18
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Джерело: Telegram-канал Синєгубова.

За його словами, унаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР “Корнет” загинули 2 жителів смт Золочів.

Очільник Харківщини уточнив, що в автомобілі перебували 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

ДОВІДКА: 17 червня російські окупанти вдарили керованою протитанковою ракетою по селу Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі на Харківщині.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, обстріли Харківщини, Олег Сиєгубов, Харківска область

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