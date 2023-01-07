На майбутньому священному синоді Православної церкви України (ПЦУ) дозволять парафіям, які хочуть це зробити повністю за власним бажанням, перейти на новоюліанський календар.

Про це митрополит Православної церкви України Епіфаній повідомив в етері телемарафону.

Епіфаній доки не знає, коли вся церква змінить календар. Втім, він додав, що цей процес прискорила повномасштабна російсько-українська війна.

“Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв’язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних”, — сказав Епіфаній, говорячи про дозвіл церкви парафіям вести різдвяне богослужіння 25 грудня.

За словами, глава ПЦУ, згідно з даними опитувань, кількість тих, хто бажає перейти на інший календар, ймовірно, більша, ніж тих, хто хоче залишитися на старому стилі.

ДОВІДКА. У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.

Згодом 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового. Вперше службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.