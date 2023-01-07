Про це митрополит Православної церкви України Епіфаній повідомив в етері телемарафону.
Епіфаній доки не знає, коли вся церква змінить календар. Втім, він додав, що цей процес прискорила повномасштабна російсько-українська війна.
“Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв’язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних”, — сказав Епіфаній, говорячи про дозвіл церкви парафіям вести різдвяне богослужіння 25 грудня.
За словами, глава ПЦУ, згідно з даними опитувань, кількість тих, хто бажає перейти на інший календар, ймовірно, більша, ніж тих, хто хоче залишитися на старому стилі.
ДОВІДКА. У жовтні 2022 року Синод Православної Церкви України ухвалив рішення “Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року”. У такий спосіб, цьогоріч служба вперше відбулася 24 грудня, а не 6 чи 7 січня.
Згодом 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового. Вперше службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.
- Після хрещення Русі у 988 році, кафедра Київського митрополита знаходилася у Києві. У грудні 1240 року місто не змогло встояти під навалою монгольського війська хана Батия, після чого Київ занепав. У 1299 році київський митрополит Максим переніс кафедру митрополита до міста Владимир-на-Клязьмі, що знаходиться за менш як 200 км від Москви. Ще за чверть століття центром метрополії стала сама Москва.
- Вперше саме 24 грудня в Києві відбулося Різдвяне богослужіння у Михайлівському Золотоверхому монастирю на території трапезної церква святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.
- 25 грудня на столичній станції метро “Золоті ворота” лунали колядки. Організатором виступила спільнота “Київська Коляда”.