Сотні бойовиків із Сирії готові приєднатись до російської армії у війні проти України. Вони уже прибули до РФ, де проходять відповідну підготовку.

Про це пише американське видання The New York Times.

Видання, посилаючись на звідного дипломата та союзника сирійського уряду повідомляє, що перший контингент сирійських бойовиків уже прибув на територію РФ і проходить там військовий вишкіл.

Зазначається, що до Росії прибуло не менше 300 солдатів з 25-ої дивізії сирійської армії, яка раніше тісно співпрацювала з армією РФ, коли вони воювали у Сирії. Ця дивізія вважається елітними військовими Сирії. Росія готова платити їм по 1200 доларів за місяць протягом 6 місяців з бонусом у 3000 доларів, коли вони повернуться до Сирії.

Проте кількість сирійців, які готові воювати на боці Росії проти України, може значно зрости. Відомо, що по всій Сирії працюють вербувальники, які вже склали список із тисячі зацікавлених кандидатів. Спершу їх будуть перевіряти сирійські служби безпеки і тих, хто відповідатиме вимогам, відправлять на підготовку до Росії.

Головна мотивація сирійців – гроші, розповів голова групи “Сирійці за правду та справедливість” Бассам Алахмад. За його словами, частина сирійців лояльні до Росії, яка підтримує президента Сирії Башара Асада, проте більшість згодні воювати проти України через грошові виплати.

Алахмад також додав, що вербувальники обіцяють сирійцям “небойову роботу” в Україні, таку як охорона складів чи нафтобаз.

До війни проти України можуть залучити чимало сирійців, враховуючи масштабність війни та великі втрати у російській армії. Важливу роль також відіграють тісні зв’язки РФ з сирійськими солдатами.

Відсутність роботи, обвал валюти, здорожчання продуктів та послуг у Сирії стали для місцевих чоловіків мотивацією брати участь у війні проти України, адже за це їм обіцяють платити від 1000 до 2000 доларів за місяць.

Сім’ям бойовиків обіцяють заплатити 2800 доларів та ще 600 доларів щомісяця протягом року, якщо їхні близькі загинуть на війні.

Командир ополчення, до якого входять бойовики з Сирії, Лівану, Іраку, заявив, що його група направила на підготовку до РФ ще один контингент із 85 найманців. Він додав, що скоро до них приєднається ще більше бойовиків.

“Росіяни допомагали нам, коли це було потрібно, і тепер настав час віддати частину того, що вони нам запропонували”, – сказав він.

Варто додати, що використання найманців, згідно з Женевською конвенцією, не вважається військовим злочином, проте є окремий договір ООН, який криміналізує такі дії. Україна цей договір підписала, а Росія – ні.