Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські військові зачистили зайнятий російськими підрозділами плацдарм на західному березі каналу Сіверський Донець – Донбас.

Джерело: Олександр Сирський в Telegram

“Відео з GoPro бійців 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, яка розгромила 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ. Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого”, – йдеться у дописі.

Варто додати, що протягом минулого тижня Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Відтак, у результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв. км.

Усього з моменту початку наступу ЗСУ звільнена площа на півдні України складає 130 кв. км.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога.

Також Збройні сили України взяли під контроль Рівнопіль у Донецькій області. 31-а окрема механізована бригада записала відео зі звільненого населеного пункту.