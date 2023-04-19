Про це він написав у Twitter.
“Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot”, – зазначив очільник Міноборони.
А також додав, що українські сили ППО опанували комплекси Patriot максимально швидко, а партнери України виконали свої зобов’язання.
Крім того, Олексій Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністерці оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.
- Частина бойових машин піхоти M2 Bradley, обіцяних ще в січні, прибула в Україну.
- 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
- Велика Британія подарувала Збройним Силам України роту із 14 Challenger 2. Раніше українські армійці пройшли курс підготовки на британських танках.