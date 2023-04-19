Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це він написав у Twitter.

“Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot”, – зазначив очільник Міноборони.

А також додав, що українські сили ППО опанували комплекси Patriot максимально швидко, а партнери України виконали свої зобов’язання.

Крім того, Олексій Резніков подякував міністру оборони США Ллойду Остіну, міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністерці оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.