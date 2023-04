Про це речник Пентагону Чарлі Дітц повідомив The Drive.

Дітц підтвердив, що частина Bradley прибула в Україну.

Хоча ЗМІ місяцями намагались отримати інформацію щодо БМП, офіційне підтвердження Пентагону надійшло після того, як 17 квітня Міністерство оборони України опублікувало відповідні світлини у Twitter.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023