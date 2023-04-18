Частина бойових машин піхоти M2 Bradley, обіцяних ще в січні, прибула в Україну.

Про це речник Пентагону Чарлі Дітц повідомив The Drive.

Дітц підтвердив, що частина Bradley прибула в Україну.

Хоча ЗМІ місяцями намагались отримати інформацію щодо БМП, офіційне підтвердження Пентагону надійшло після того, як 17 квітня Міністерство оборони України опублікувало відповідні світлини у Twitter.

БМП Bradley приміряють нове вбрання”, – мовилось у дописі.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023

6 січня стало відомо, що США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.

Вже 3 березня у США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть боєприпаси до HIMARS, гаубиць та Bradley тощо.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.