Джерело: “Радіо Свобода” з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малишка під час навчань цивільного захисту

За його словами, “станом на зараз” ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС “стабільна”.

“У нас деякі реактори знаходяться на ремонті, деякі – у холодному простої і один ректор – в гарячій зупинці. Ставок-охолоджувач – рівень води в нормі, 16.6. Тобто ситуація – стабільна, рівень радіації біля станції та 20-кілометрової зони досягає норми”, – поділився Малишко.

Він також наголосив, що загрози водозабезпеченню Запоріжжя немає.

“Місто Запоріжжя запитується з верхнього б’єфу – не буде критичної ситуації. Що стосується нижнього б’єфу, то у нас зараз рівень води в нормі. Він знижується. Це правда. В середньому десь за годину до 5 сантиметрів”, – сказав очільник ОВА.