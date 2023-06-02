Через окупацію російськими загарбниками Запорізької атомної електростанції ситуація погіршується з кожним днем. Росіяни майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС.

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України з посиланням на слова в.о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова.

Зазначається, що складна ситуація на майданчику Запорізької АЕС погіршується з кожним днем, російські окупанти завдають безпосередньої шкоди ядерній безпеці та захищеності станції.

Під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами Олег Коріков наголосив, що задля відновлення ядерної та радіаційної безпеки, необхідно негайно вивести російських військових та російський персонал, відповідно до резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.

Міжнародних партнерів було поінформовано про те, що російські загарбники продовжують здійснюють шалений тиск на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти з особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території, при спробі людей покинути окуповану територію – не випускають та погрожують конфіскацією майна.

Крім того, представники “Росатома”, які незаконно перебувають на ЗАЕС та фактично є співучасниками воєнних злочинів, що здійснює РФ та її військові, вербують персонал, який немає відповідної кваліфікації.

Через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частини комп’ютерної техніки тощо – значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції. Окупанти майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС.

За розпорядженням окупаційної “адміністрації”, заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) Запорізької АЕС.

“Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації”, – сказав Олег Коріков.

А також зазначив, що Держатомрегулювання високо цінує зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо забезпечення ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС, які тривають з вересня 2022 року, і сподівається на швидку імплементацію озвучених на засідання РБ ООН п’яти принципів МАГАТЕ щодо уникнення ядерної аварії найближчим часом, запропонованих на додачу до семи стовпів безпеки МАГАТЕ.

Відповідно до заяви генерального директора МАГАТЕ буде здійснюватися постійний дієвий моніторинг дотримання цих п’яти принципів командою місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та оперативне інформування з боку МАГАТЕ міжнародної спільноти і України про порушення цих принципів, у разі їх виникнення.

У цьому контексті Олег Коріков підкреслив, що відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції.