31 травня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що, на його думку, Росія та Україна "дотримуються" п’яти принципів організації щодо запобігання ядерній аварії на Запорізькій АЕС.

Джерело: CNN

На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Гроссі виклав “п’ять конкретних принципів” для гарантування безпеки станції, що містять “жодних атак з або проти АЕС”, а також зобов’язання не використовувати територію станції як базу для зберігання важкого озброєння.

Вони [Москва та Київ] не заперечували проти того, що я сказав як про необхідне, і я стежу за цим”, — зазаначив глава МАГАТЕ CNN у середу.

Він висловив сподівання, що сторони справді дотримуватимуться принципів.

Варто наголосити, що наразі Україна та Росія не зобовʼязалися дотримуватись пʼяти принципів, викладених очільником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.

Тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС на півдні України є найбільшою атомною електростанцією в Європі, на території якої та навколо неї відбуваються часті військові дії, через що викликає занепокоєння щодо можливої ​​ядерної катастрофи.

Територія та атомний комплекс перебували під контролем Росії з початку повномасштабної війни, але станцією досі в основному керують українські працівники.

Зауважимо, 30 травня глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Рафаель Гроссі закликав Київ і Москву вжити заходів для захисту Запорізької АЕС на півдні України.

Раніше Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.

“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив глава МАГАТЕ.

Нещодавно окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує “провокації на ЗАЕС”. Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.