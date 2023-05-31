Джерело: CNN
На засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку Гроссі виклав “п’ять конкретних принципів” для гарантування безпеки станції, що містять “жодних атак з або проти АЕС”, а також зобов’язання не використовувати територію станції як базу для зберігання важкого озброєння.
Вони [Москва та Київ] не заперечували проти того, що я сказав як про необхідне, і я стежу за цим”, — зазаначив глава МАГАТЕ CNN у середу.
Він висловив сподівання, що сторони справді дотримуватимуться принципів.
Варто наголосити, що наразі Україна та Росія не зобовʼязалися дотримуватись пʼяти принципів, викладених очільником Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі щодо захисту тимчасово окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.
Тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС на півдні України є найбільшою атомною електростанцією в Європі, на території якої та навколо неї відбуваються часті військові дії, через що викликає занепокоєння щодо можливої ядерної катастрофи.
Територія та атомний комплекс перебували під контролем Росії з початку повномасштабної війни, але станцією досі в основному керують українські працівники.
Зауважимо, 30 травня глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН Рафаель Гроссі закликав Київ і Москву вжити заходів для захисту Запорізької АЕС на півдні України.
Раніше Гроссі звернувся до росіян із закликом не використовувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу.
“Немає нічого простішого: не стріляти по станції і не використовувати її як військову базу. В інтересах усіх домовитися про набір принципів для захисту станції під час конфлікту”, – наголосив глава МАГАТЕ.
Нещодавно окупанти на захоплених ними територіях Запорізької області заявили, що Україна буцімто готує “провокації на ЗАЕС”. Про відповідні дії з боку росіяни вже попереджали у ГУР.
- Експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.
- Очільник НАЕК “Енергоатом” Петро Котін повідомив, що російські окупаційні війська проводили навчання зі швидкої евакуації у разі українського контрнаступу.
- На тлі загрози з боку РФ, що зростає, Україна працює над тим, щоб створити демілітаризовану зону навколо Запорізької атомної електростанції.
- На Запорізькій атомній електростанції російські окупанти посилили тиск на працівників і під тортурами змушують їх підписувати контракти з Росією.