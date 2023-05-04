Станом на 4 квітня підтопленими залишаються 614 дворогосподарств та 90 будинків. Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі надзвичайників.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).

За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках. Проте все ще залишаються підтопленими 614 дворогосподарств у таких областях: у Чернігівській – 204, Запорізькій – 180, Черкаській – 104, Дніпропетровській – 59, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 90 будинків (у Черкаській – 36, Дніпропетровській – 27, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).

Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 14 тис. 789 га сільськогосподарських угідь. Зокрема, порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.

Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 61 особу (з початку робіт – 4 тис. 774), відкачали води 1 тис. 449 м куб. (з початку робіт – 109 тис. 373 м куб.). До проведення робіт залучалося 36 осіб та 21 одиниця техніки (з початку робіт – 1 тис. 728 осіб та 848 одиниць техніки).