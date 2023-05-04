Про це інформує пресслужба ДСНС України.
За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська, Запорізька та Чернігівська).
За даними ДСНС, за останню добу спостерігається тенденція щодо зниження рівня води у річках. Проте все ще залишаються підтопленими 614 дворогосподарств у таких областях: у Чернігівській – 204, Запорізькій – 180, Черкаській – 104, Дніпропетровській – 59, Полтавській – 35, Кіровоградській – 25 і Київській – 7. Також підтопленими залишаються 90 будинків (у Черкаській – 36, Дніпропетровській – 27, Кіровоградській – 25, Чернігівській – 2).
Окрім цього, у Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 14 тис. 789 га сільськогосподарських угідь. Зокрема, порушено транспортне сполучення до 26 населених пунктів Чернігівської області.
Загалом за добу підрозділи ДСНС перевезли 61 особу (з початку робіт – 4 тис. 774), відкачали води 1 тис. 449 м куб. (з початку робіт – 109 тис. 373 м куб.). До проведення робіт залучалося 36 осіб та 21 одиниця техніки (з початку робіт – 1 тис. 728 осіб та 848 одиниць техніки).
- У Херсоні внаслідок ракетних обстрілів РФ за добу знеструмлено понад 6 тисяч споживачів. Внаслідок ворожих атак найбільших уражень зазнало обладнання операторів систем розподілу (обленерго) у Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
- Вночі 4 травня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту генерації у Донецькій області. Пошкоджено також лінії електропередач, внаслідок чого відбулось знеструмлення понад 100 000 споживачів.