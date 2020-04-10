Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання, чи може смог призвести до ускладнень у інфікованих.

“Не можу з упевненістю сказати, чи впливає смог. Але з упевненістю скажу, що тютюновий дим стовідсотково впливає і погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також ускладнень, які можуть виникати від грипоподібних захворювань, у тому числі коронавірусної хвороби. Особливо коли додається пневмонія”, – наголосив він.

Ляшко рекомендував всім утриматися від цієї шкідливої звички.

(На відео – з 6:40)

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявляли, що курці є більш вразливими перед загрозою коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що у курців може бути захворювання легенів або зниження їх обсягу, що значно збільшує ризик серйозних ускладнень.