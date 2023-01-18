Навесні 2022 року уряд Софії постачав Києву пальне та життєво важливу радянську зброю, але мусив тримати постачання в секреті через промосковських політиків у лавах керівництва.

Про це інформує Politico.

Минулої весни українській армії відчайдушно не вистачало пального та боєприпасів радянського калібру, необхідних для боротьби з росіянами. Порятунок прийшов з Болгарії. Через свою розколоту внутрішню політику – і проросійські ухили більшої частини її еліти – Софія під час вторгнення намагалася наголошувати, що вона не озброює Україну.

Завдяки інтерв’ю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, колишнім прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим і міністром фінансів Ассеном Василєвим стало зрозуміло, як Болгарія за допомогою посередників надсилала Києву життєво важливі постачання зброї, боєприпасів і дизельного палива на критичному етапі бойових дій.

Петков, який був прем’єр-міністром Болгарії на момент початку війни, намагався спрямувати країну на більш західну, пронатовську траєкторію. Йому довелося боротися з інтенсивною протидією з боку прокремлівських політиків, у тому числі серед його партнерів по коаліції, соціалістів, які є наступниками колишньої комуністичної партії.

Публічно Петков намагався заперечувати заяви про те, що Болгарія – незважаючи на значні запаси зброї радянських часів – активізується і озброїть Україну. Насправді ж чиновники Петкова уникали міжурядових операцій і використовували посередницькі компанії в Болгарії та за кордоном, щоб відкрити маршрути постачань повітрям і землею через Румунію, Угорщину і Польщу.

“За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходило з Болгарії. – сказав Петков. За словами колишнього міністра фінансів Болгарії Васильєва, країна стала одним з найбільших експортерів дизельного палива в Україну й іноді покривала 40% її потреб.

Уряд у Києві підтвердив цю версію подій. У квітні минулого року Кулеба повідомив, що Україні загрожує нестача боєприпасів. “Ми знали, що на болгарських складах є велика кількість необхідних боєприпасів, тому президент Володимир Зеленський направив мене за необхідними матеріалами”, – сказав Кулеба. Тоді це було питанням “життя і смерті”, – пояснив він, – бо інакше росіяни окупували б більше сіл і міст, “вбивали б, катували і ґвалтували” більше українців.

Кулеба сказав, що Петков відповів на запити Києва, що його внутрішня ситуація – “непроста”, але він зробить “усе, що від нього залежить”.

Всього через день після вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну, на неформальному засіданні Європейської ради в Брюсселі Петков наголосив своїм колегам-лідерам, що Зеленському, можливо, залишилося жити менше 48 годин, що він у списку загиблих Москви, і що Рада повинна негайно прийняти жорсткі рішення щодо санкцій. Європейська комісія остаточно підтримала ці кроки.