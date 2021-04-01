Влада Таїланду напередодні старту туристичного сезону вдвоє скоротила двотижневий карантин при в'їзді в країну для вакцинованих проти коронавірусу мандрівників.

Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

Змінилися й правила для невакцинованих туристів. Зокрема, карантин для цієї категорії мандрівників скоротили до десяти днів. Виняток становлять люди, які в’їжджають з 11 країн Африки — їм доведеться проводити на карантині два тижні.

При цьому кожен турист має підтвердити факт отримання щеплення проти коронавірусу сертифікатом, який схвалений тайською Адміністрацією з контролю за харчовими продуктами та ліками або всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Зазначається, що у Таїланді дозволені сім COVID-вакцин, включаючи Sinovac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer і Moderna.

Рішення набуло чинності сьогодні, 1 квітня.

Попри спалах інфекцій на початку цього року, Таїланд значною мірою стримав пандемію: за весь час від коронавірусу загинуло 92 особи, загалом було зареєстровано 28 577 випадків захворювання. Що спонукало уряд з квітня скоротити обов’язковий карантин до семи днів.

Влада Таїланду дозволила туристам, що приїжджають в країну, проводити обов’язкову двотижневу самоізоляцію на яхті в морі.