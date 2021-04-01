Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.
Змінилися й правила для невакцинованих туристів. Зокрема, карантин для цієї категорії мандрівників скоротили до десяти днів. Виняток становлять люди, які в’їжджають з 11 країн Африки — їм доведеться проводити на карантині два тижні.
При цьому кожен турист має підтвердити факт отримання щеплення проти коронавірусу сертифікатом, який схвалений тайською Адміністрацією з контролю за харчовими продуктами та ліками або всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Зазначається, що у Таїланді дозволені сім COVID-вакцин, включаючи Sinovac, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Pfizer і Moderna.
Рішення набуло чинності сьогодні, 1 квітня.
Попри спалах інфекцій на початку цього року, Таїланд значною мірою стримав пандемію: за весь час від коронавірусу загинуло 92 особи, загалом було зареєстровано 28 577 випадків захворювання. Що спонукало уряд з квітня скоротити обов’язковий карантин до семи днів.
- Влада Таїланду дозволила туристам, що приїжджають в країну, проводити обов’язкову двотижневу самоізоляцію на яхті в морі.
- Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2021 року влада Таїланду відкриє Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію проти коронавірусу.