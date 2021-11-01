З 1 листопада Таїланд оновив список регіонів, туристи з яких можуть в'їжджати до країни.

Про це пише видання Bangkok Post.

Зазначимо, що України у цьому списку немає.

Вакциновані туристи, які прибуватимуть з нижчезазначених країн, де фіксується низький рівень поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.

До цього списку увійшли:

Австралія,

Австрія,

Бахрейн,

Бельгія,

Бутан,

Бруней,

Болгарія,

Велика Британія,

Греція,

Гонконг,

Данія,

Естонія,

Ісландія,

Ірландія,

Ізраїль,

Італія,

Іспанія,

Індія,

Індонезія,

Камбоджа,

Канада,

Катар,

Китай,

Кіпр,

Кувейт,

Латвія,

Литва,

Люксембург.

Лаос,

Малайзія,

Мальта,

М’янма,

Мальдіви,

Монголія,

Німеччина,

Непал,

Нідерланди,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Оман,

ОАЕ,

Польща,

Португалія,

Південна Корея,

Румунія,

Саудівська Аравія,

Сінгапур,

Словенія,

Словаччина,

США,

Тайвань,

Угорщина,

Фінляндія,

Франція,

Філіппіни,

Хорватія,

Чехія,

Чилі,

Швеція,

Швейцарія,

Японія.

22 жовтня повідомлялося, що до 17 регіонів Таїланду зможуть подорожувати повністю щеплені громадяни із 46 країн. України тоді так само не було у переліку.