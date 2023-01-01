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Артистка виконувала пісню Володимира Івасюка в той момент, коли Росія вдавалася до атак по Україні. Зазначимо, що після 00:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Під час неї РФ влаштувала обстріл Києва.

Таїсія Повалій виступала на пропагандистському каналі “Росія-1”.

Співачка народила у селі Шамраївка Київської області. Таїсія Повалій часто відвідує російські концерти та подібні святкові програми.

З початку широкомасштабної війни Росії проти України вона не висловлювалася щодо вторгнення. У жовтні 2022 року її включили до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.