Інформацію зібрали #Букви.
Артистка виконувала пісню Володимира Івасюка в той момент, коли Росія вдавалася до атак по Україні. Зазначимо, що після 00:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Під час неї РФ влаштувала обстріл Києва.
Таїсія Повалій виступала на пропагандистському каналі “Росія-1”.
Співачка народила у селі Шамраївка Київської області. Таїсія Повалій часто відвідує російські концерти та подібні святкові програми.
З початку широкомасштабної війни Росії проти України вона не висловлювалася щодо вторгнення. У жовтні 2022 року її включили до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.
- Російська співачка українського походження Ані Лорак (справжнє ім’я – Кароліна Куєк), яка активно будує кар’єру у Росії та з 24 лютого ні словом не обмовилася про російське вторгнення та акти геноциду проти українського народу, перед святами раптом згадала про сімейні цінності.