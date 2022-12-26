Російська співачка українського походження Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк), яка активно будує кар'єру у Росії та з 24 лютого ні словом не обмовилася про російське вторгнення та акти геноциду проти українського народу, перед святами раптом згадала про сімейні цінності.

Про це співачка написала в Instagram.

“Як було б чудово зібрати всю мою сім’ю разом знову. Мої найкращі побажання та любов кожному!”, – написала вона.

Родина Кароліни Куєк, яка родом з Чернівецької області, проживає в Україні.

Співачка після анексії Криму почала активно виступати переважно в РФ, зокрема співала на концерті до дня військово-морського флоту РФ і дня армії РФ. Після широкомасштабного вторгнення вона не засудила країну-агресора, обмежуючись у соцмережах абстрактними формулюваннями про “любов” і “мир”.

Саме тому коментатори так обурилися словам Лорак про возз’єднання з родиною. Співачку запрошували у зруйнований Маріуполь, який Росія перетворила на братню могилу, у Бахмут, де йдуть зараз найтяжчі бої, в Одесу, яку постійно атакують, та в Херсон, де й досі опізнають тіла закатованих.

“Приїжджай в Київ, під сиренами посидите і ракетними ударами. А як ми всі мріємо зібратися своєю сім’єю…. А живете ви серед вбивць і насильників, ще й їм виспівуєте”.

“24 грудня до будинку міста Херсона прилітала ракета, у дівчинки 5 років – переломи двох ніг, втрата ока, у мами – перелом ребер, струс і безліч переломів. Для дівчинки та мами збирають на лікування. Кому збирати, яку сім’ю? І так щодня у місті Херсон”.

“Так у чому ж справа??? Велком! Саме встигнете на черговий обстріл! У метро всі разом зберемося, і мрія здійсниться. Там часто зустрічаються Наталія Могилевська, Тіна Кароль, В’ячеслав Вакарчук. Нудно не буде! Чекаємо!”

“Приїжджай до Херсона, там теж сім’ї збираються, впізнати своїх загиблих родичів, яких убив “русскій мір””.

“Ви, ті українці, що поїхали в расєю, своїм мовчанням підтримували Путіна і війну в Україні, а тепер хочете бути з сім’єю. Вам закрито дорогу додому на сто років”.

“Багато українських родин ніколи вже не зберуться… Тисячі українських дітей ніколи не побачать і не обіймуть своїх батьків. Тисячі українських жінок ніколи не обіймуть своїх чоловіків. Тисячі українських матерів ніколи не обіймуть своїх дітей”.

“Про яку сім’ю ти кажеш? Уся твоя родина підтримує Україну! А твоя нова єдина сім’я – це орки з параші! Насолоджуйся!”

Однак, були також і ті, що вірять у щирість Ані Лорак і те, що вона дійсно переймається через війну:

“Напівнатяками ви намагаєтеся передати сенс, що люди в Україні страждають через війну. Так, війна це жахливо – почніть говорити правду, Кароліна. Деяким українцям ніколи вже не зібрати свої сім’ї разом… люди вмирають. Знайдіть у собі сили та почніть допомагати Україні!”

“Кароліна, я тебе дуже люблю. І ти знаєш, був час, коли я в тобі засумнівалася, але вірю, що ти з Україною, тому, що в тобі душа українська. І ти сама знаєш. Кароліна, себе не обдуриш. Я вірю, що тобі хотілося кричати про припинення війни, але, на жаль, ти промовчала. Чомусь ти так зробила, хоча ми всі чекали, хоч будь-якої підтримки. Що тебе зупинило? Вірю, що ти хотіла. Все одно люблю. Бажаю знайти порозуміння із собою”.