Про це повідомило МЗС Тайваню у коментарі CNA.
У 2018 році МЗС Тайваню внесло Росію до списку експериментальної програми, яка передбачає безвізовий в’їзд на острів. Окрім РФ до цього списку входило ще три країни – Таїланд, Філіппіни та Бруней.
Програма безвізового в’їзду мала тривати один рік, однак її щорічно продовжують на 12 місяців.
Проте цього року, після перегляду програми, було вирішено виключити Росію з неї. Таким чином, з 31 липня 2023 року росіяни не можуть потрапити на острів без віз.
У тайванському МЗС додали, що полегшення в’їзду для громадян Росії мало на меті сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.
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