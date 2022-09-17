Острів Тайвань вирішив не продовжувати громадянам Росії програму безвізового в'їзду, яка діяла з 2018 року.

Про це повідомило МЗС Тайваню у коментарі CNA.

У 2018 році МЗС Тайваню внесло Росію до списку експериментальної програми, яка передбачає безвізовий в’їзд на острів. Окрім РФ до цього списку входило ще три країни – Таїланд, Філіппіни та Бруней.

Програма безвізового в’їзду мала тривати один рік, однак її щорічно продовжують на 12 місяців.

Проте цього року, після перегляду програми, було вирішено виключити Росію з неї. Таким чином, з 31 липня 2023 року росіяни не можуть потрапити на острів без віз.

У тайванському МЗС додали, що полегшення в’їзду для громадян Росії мало на меті сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.