Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.

Про це повідомляє Associated Press.

“Важливо, щоб ми показали, що в той самий час, коли українці страждають, туризм не повинен продовжувати працювати як зазвичай”, – сказав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.

Відсьогодні, з 1 вересня, Фінляндія дозволить росіянам подавати заяву на отримання туристичної візи лише один день на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську поблизу фінського кордону.

Окрім того, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що його особливо турбує своєрідний російський “туристичний маршрут” через аеропорт у Гельсінкі, яким користувалися тисячі росіян до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, що у серпні у Фінляндії висловилися за те, щоб значно скоротити кількість туристичних віз, котрі видають росіянам. Потім уряд Фінляндії заявив, що з 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам Росії подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.

Таке рішення влада Фінляндії ухвалила для того, щоб покарати Росію за продовження повномасштабної війни в Україні. Раніше уряд Фінляндії вже скоротив кількість запитів на день для росіян до 1000. Але, оскільки Росія не припинила бойових дій в Україні, Фінляндія вирішила знову діяти.

За словами генерального директора консульської служби міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннера, із 500 запитів на день фінська влада дозволить лише 100 використовувати для отримання туристичних віз.