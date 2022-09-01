Про це повідомляє Associated Press.
“Важливо, щоб ми показали, що в той самий час, коли українці страждають, туризм не повинен продовжувати працювати як зазвичай”, – сказав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.
Відсьогодні, з 1 вересня, Фінляндія дозволить росіянам подавати заяву на отримання туристичної візи лише один день на тиждень і лише у чотирьох російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Мурманську та Петрозаводську поблизу фінського кордону.
Окрім того, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що його особливо турбує своєрідний російський “туристичний маршрут” через аеропорт у Гельсінкі, яким користувалися тисячі росіян до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, що у серпні у Фінляндії висловилися за те, щоб значно скоротити кількість туристичних віз, котрі видають росіянам. Потім уряд Фінляндії заявив, що з 1 вересня Фінляндія дозволить громадянам Росії подавати лише 500 запитів на день для отримання візи.
Таке рішення влада Фінляндії ухвалила для того, щоб покарати Росію за продовження повномасштабної війни в Україні. Раніше уряд Фінляндії вже скоротив кількість запитів на день для росіян до 1000. Але, оскільки Росія не припинила бойових дій в Україні, Фінляндія вирішила знову діяти.
За словами генерального директора консульської служби міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннера, із 500 запитів на день фінська влада дозволить лише 100 використовувати для отримання туристичних віз.
- Франція та Німеччина направили лист, де запропонували не забороняти росіянам в’їжджати до ЄС по туристичних візах. Країни аргументують тим, що громадяни РФ можуть тільки згуртуватися проти Заходу.
- Нідерланди підтримують пропозицію щодо заборони в’їзду російських туристів до Європейського Союзу.
- Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив: якщо Євросоюз не домовиться про заборону туристичних віз росіянам, то офіційні відомства Литви обговорюватимуть можливість зробити це на регіональному рівні.