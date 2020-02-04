Український соціолог доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха вважає, що під час полеміки з опонентами потрібно дотримуватися культури спілкування, і ні в якому разі не можна переходити на особистості.

Про це Головаха заявив в ефірі програми Громадського радіо, коментуючи висловлювання “слуги народу” Єлизавети Богуцької.

За словами професора, у нього немає образи на депутата, з приводу того, що вона його не знала, адже про неї він “також не чув”. Однак зауважив, що слова Богуцької був неприємними для нього.

“Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі — це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими – гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки — за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід – коли людина каже, що «оцей дід стоїть і щось говорить». Яка різниця – хто говорить? Бо важливо – що говорить… Така культура спілкування – з минулого. І про це я хочу наголосити – що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою – бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли – що це не залежить від віку…”, – зазначив Євген Головаха.